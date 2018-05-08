ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина 

В Федеральной службе охраны (ФСО) РФ пояснили, что появление номеров старой «Волги» на лимузине президента Владимира Путина объясняется самим процессом получения номерных знаков. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В ФСО телеканалу заявили, что лимузин получил свой номер «в установленном законном порядке», поэтому раньше знак мог принадлежать другому автомобилю.
РЕН ТВ разыскал бывшего владельца «Волги». По его словам, этот номер «уже не на нем»: автомобиль сняли с учета и продали четыре года назад. Мужчина предположил, что машина уже давно утилизирована.
Ранее пользователи нашли в Сети номер нового лимузина с инаугурации Путина. Оказалось, что номер принадлежал владельцу ржавой «Волги». На снимок, опубликованный в разделе «Брошенное ТС » сайта Avto Nomer, попал ГАЗ-3110 с номерами «В776УС» и 77-м регионом. (Москва).
Автоэксперт Дмитрий Галинович пояснил «Газете.ру», что номер мог попасть на лимузин после того, как «Волгу» отправили в утиль. В таких случаях номер освобождается и остается вакантным в ГИБДД. Эксперт предположил, что ФСО понадобился свободной номер со старой серией 77.