Ещё
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Федеральной службе охраны (ФСО) РФ пояснили, что появление номеров старой «Волги» на лимузине президента Владимира Путина объясняется самим процессом получения номерных знаков. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В ФСО телеканалу заявили, что лимузин получил свой номер «в установленном законном порядке», поэтому раньше знак мог принадлежать другому автомобилю.
РЕН ТВ разыскал бывшего владельца «Волги». По его словам, этот номер «уже не на нем»: автомобиль сняли с учета и продали четыре года назад. Мужчина предположил, что машина уже давно утилизирована.
Ранее пользователи нашли в Сети номер нового лимузина с инаугурации Путина. Оказалось, что номер принадлежал владельцу ржавой «Волги». На снимок, опубликованный в разделе «Брошенное ТС » сайта Avto Nomer, попал ГАЗ-3110 с номерами «В776УС» и 77-м регионом. (Москва).
Автоэксперт Дмитрий Галинович пояснил «Газете.ру», что номер мог попасть на лимузин после того, как «Волгу» отправили в утиль. В таких случаях номер освобождается и остается вакантным в ГИБДД. Эксперт предположил, что ФСО понадобился свободной номер со старой серией 77.
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны названия всех автомобилей проекта «Кортеж»
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД170
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
«Мост глупости» калечит машины7
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»74
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение