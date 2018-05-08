ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина

В ФСО телеканалу заявили, что лимузин получил свой номер «в установленном законном порядке», поэтому раньше знак мог принадлежать другому автомобилю.

РЕН ТВ разыскал бывшего владельца «Волги». По его словам, этот номер «уже не на нем»: автомобиль сняли с учета и продали четыре года назад. Мужчина предположил, что машина уже давно утилизирована.

Ранее пользователи нашли в Сети номер нового лимузина с инаугурации Путина. Оказалось, что номер принадлежал владельцу ржавой «Волги». На снимок, опубликованный в разделе «Брошенное ТС » сайта Avto Nomer, попал ГАЗ-3110 с номерами «В776УС» и 77-м регионом. (Москва).