Стали известны названия всех автомобилей проекта «Кортеж» 

Руководитель Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью отечественным СМИ сообщил о том, что предзаказ автомобилей проекта «Кортеж» будет открыт уже в конце августа — начале сентября 2018 года. Стоимость серийных машин составит от 10 миллионов рублей.
Кроме того, господин Мантуров рассказал о том, как будут называться все автомобили, которые планируется выпустить в рамках государственного проекта «Кортеж». Все они получат имя Aurus, образованное путем сложения слов Aurum (лат. золото) и Russia (лат. Россия). Каждая из моделей дополнительно будет названа в честь кремлевских башен — «Сенат», «Арсенал» и «Комендант». Первое имя получит седан и лимузин, второе — минивэн, а третье — кроссовер (внедорожник), который поступит в продажу в конце 2019 года.
Напомним, что дебют лимузина Aurus Senat состоялся вчера, в рамках инаугурации президента Владимира Путина.