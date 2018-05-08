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Nissan прекратит продажи дизелей в Европе
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Nissan прекратит продажи дизелей в Европе 

Motor.ru 39 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Nissan намерена прекратить продажи автомобилей с дизельными двигателями на европейском рынке. Решение связано с продолжающимся снижением спроса и ужесточением норм токсичности. Точные сроки пока не называются. Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, отказ от дизельных машин будет постепенным. Одной из мер станет также сокращение штата крупнейшего британского автомобильного завода в городе Сандерленде. При этом представитель марки заверил, что это не означает конец эпохи дизельных двигателей, и в краткосрочной перспективе это вряд ли произойдет.
Ранее о прекращении инвестиций в разработку бензиновых и дизельных двигателей заявила Volvo. Текущее поколение агрегатов станет последним, а свободные средства потратят на выпуск для каждой модели минимум двух гибридных модификаций.
Компания Bosch, напротив, уверена, что нашла решение, которое поможет спасти дизельные двигатели и сделать их экономичными. Для этого инженеры предлагают использовать технологию активного терморегулирования, поддерживающую оптимальную температуру в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR).
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