Автономный автомобиль MIT может перемещаться без карт

Компании практически всегда тестируют автономные транспортные средства в больших городах, потому что на других местностях автомобили могут просто «потеряться». Обычно такие модели нуждаются в хорошо маркированных 3D-картах, позволяющих идентифицировать бордюры, дорожки и различные знаки. Однако у MIT уже сейчас есть решение этой проблемы.

В MIT разработали специальную новую систему MapLite, которая позволяет автомобилю найти дорогу без использования любых 3D-карт. Данная технология получает представление о местонахождении машины с помощью GPS, после чего в силу вступают датчики для определения финального пункта. В это же время LiDAR позволяет оценить края дороги. В конечном итоге транспортное средство получает всю необходимую информацию для «понимания» последующих необходимых действий. Система MapLite пока не готова обрабатывать всю местность, например, горные дороги или местности с резкими изменениями высоты. Однако это большой прорыв, что в будущем позволит доиться главной целы — автономные автомобили смогут безопасно перемещаться по любой дороге без ручного управления. И хотя 3D-карты являются очень полезными для городов, во время сельских поездок их использование не предоставляет необходимых данных.