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Chery увеличила продажи авто
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Chery увеличила продажи авто в России 

Daily-Motor 5 часов назад
Фото: Daily-Motor
Китайский автомобильный бренд отчитался про итоги продаж своих машин в рамках российского рынка.
Всего в апреле компания продала пятьсот девяносто семь автомобилей, чистый прирост продаж составил тридцать один процент. С начала же года всего было продано одна тысяча восемьсот девяносто семь экземпляров авто. И в этом случае прирост составил двадцать семь процентов.
Напомним, что на отечественном рынке модельный ряд автомобилей Chery состоит только из трёх паркетников. Самой востребованной моделью по-прежнему остаётся среднеразмерный кроссовер Tiggo 3. На его долю в прошлом месяце пришлось около шестидесяти процентов всех продаж.
Особую активность показала программа Chery Finance. Продажи автомобилей в рамках этого кредита увеличилась на девяносто три процента, по сравнению с первым весенним месяцем. Примерно тридцать паркетников были реализованы через торговую онлайн-площадку бренда.
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