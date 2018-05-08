Chery увеличила продажи авто в России

Китайский автомобильный бренд отчитался про итоги продаж своих машин в рамках российского рынка.

Всего в апреле компания продала пятьсот девяносто семь автомобилей, чистый прирост продаж составил тридцать один процент. С начала же года всего было продано одна тысяча восемьсот девяносто семь экземпляров авто. И в этом случае прирост составил двадцать семь процентов.

Напомним, что на отечественном рынке модельный ряд автомобилей Chery состоит только из трёх паркетников. Самой востребованной моделью по-прежнему остаётся среднеразмерный кроссовер Tiggo 3. На его долю в прошлом месяце пришлось около шестидесяти процентов всех продаж.

Особую активность показала программа Chery Finance. Продажи автомобилей в рамках этого кредита увеличилась на девяносто три процента, по сравнению с первым весенним месяцем. Примерно тридцать паркетников были реализованы через торговую онлайн-площадку бренда.