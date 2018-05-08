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Нашлись желающие купить машины из «Кортежа»
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Нашлись желающие купить машины из «Кортежа» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Как сообщает руководитель минпромторга Мантуров, представленные ранее автомодели из спецсерии «Кортеж» не просто вызывают интерес, а уже появились люди, желающие приобрести такой автомобиль для личного пользования.
Толчком взлета популярности российской спецлинейки, автоэксперты называют тот факт, что первым, кто опробовал спецлимузин оказался российский президент Владимир Путин.
Кстати, лимузин президента (сама модель) получил название «Сенат-лимузин».
Среди лиц, желающих стать владельцем одного из спецавтомобилей «Кортежа» стали некоторые российские министры.
В частности, свое такое желание открыто озвучил министр минпромторга Денис Мантуров.
Точных цен пока что никто не называет, но по словам самого Мантурова, стоимость автоновинок не будет ниже 6-7000000 российских рублей. Кто-то из круга общения лиц, причастных к «Кортежу», упоминал цифру около 10000000 рублей.
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