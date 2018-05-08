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«АвтоВАЗ» рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta
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Появились подробности о новой коробке передач для Lada Vesta 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Появились подробности о новой коробке передач для Lada Vesta
Дилерские центры Lada получили техническое описание модернизированного "автомата", который начали устанавливать на Lada Vesta еще зимой этого года. Описание АМТ 2.0 опубликовал портал Lada Online.
В брошюре перечислены основные отличия новой коробки от старой. Например, время переключения с первой на вторую и со второй на третью передачу сократилось на треть. Этому поспособствовало изменение и оптимизация алгоритма включения сервоприводов не зависимо от оборотов двигателя.
Кроме того, появился "Режим ползучести" — запрограммированная функция работы АМТ, которая позволяет начать движение вперед (положение селектора трансмиссии "А/ М") или назад ("R") при отпускании педали тормоза, без нажатия на газ.
И, наконец, был внедрен "Зимний режим". Он используется для старта автомобиля на обледенелом покрытии сразу со второй передачи.
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