Нарушители заплатят за дороги

С января 2019 года региональные дорожные фонды должны получить новый дополнительный источник финансирования. Госдума на этой неделе планирует принять поправки, согласно которым на строительство дорог будут направляться деньги от штрафов за нарушения ПДД. Это позволит ежегодно привлекать в эту проблемную отрасль десятки миллиардов рублей.

Российские дороги со следующего года получат новый источник финансирования. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект о зачислении всех поступлений от уплаты штрафов за нарушения ПДД в региональные дорожные фонды.

Речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов». Рассмотрение документа во втором чтении запланировано парламентом на 10 мая, и после решения профильного комитета исход голосования предрешен.

Инициатором законопроекта выступил Минтранс , в котором считают, что такая мера позволит вдвое увеличить расходы на строительство и реконструкцию региональных дорог и ежегодно дополнительно привлекать в эту сферу 60 млрд руб.

«Принятие законопроекта позволит увеличить объемы региональных дорожных фондов и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения за счет увеличения финансирования работ по улучшению качества дорог», — говорится в пояснительной записке к документу.

По оценкам экспертов, поступления в региональные дорожные фонды увеличатся на 9%. Сейчас доходы от штрафов за нарушения ПДД поступают в региональные бюджеты, и главы субъектов федерации вправе по своему усмотрению решать, какая доля пойдет в дорожный фонд.

Вопросом о дополнительных источниках для дорожного фонда власти озаботились еще марте 2016 года, когда на президиуме Госсовета по вопросам транспортной безопасности министр транспорта Максим Соколов отметил, что «было бы целесообразно рассмотреть вопрос об использовании средств от штрафов в целях увеличения расходов исключительно или приоритетно на ликвидацию очагов аварийности на региональных дорогах за счет строительства пешеходных переходов, пересечений автодорог, в том числе развязок и путепроводов над железнодорожными путями».

«В 30 регионах РФ деньги из дорожных фондов используются нецелевым образом. Не установлена эта норма, Минтранс предлагает ее установить. Поэтому очень разумно, если бы эти штрафы целевым образом нормативно шли в дорожные фонды», — добавил помощник президента Андрей Белоусов.

Инициатива получила поддержку и президента Владимира Путина

«Поскольку Минфин не возражает, давайте так и сделаем», — сказал Путин в ходе заседания.

В феврале 2018 года по поводу идеи Минтранса высказался Дмитрий Медведев . «С 1 января 2019 года штрафы за нарушение Правил дорожного движения будут направляться в дорожные фонды регионов. Это довольно значительные деньги. За счет этих средств дороги будут приводиться в порядок, а значит, на них будет безопаснее водителям и пешеходам», — уверенно заявил премьер задолго до голосования в Госдуме.

«У данной поправки достаточно длинная история, — заявил «Газете.Ru» один из производителей камер фото-видеофиксации. — Изначально ее хотели ввести для железнодорожной компании для того, чтобы она за свой счет устанавливала камеры на железнодорожных переездах. Но переездов по всей стране огромное количество, и в случае принятия закона железная дорога потерпела бы серьезные убытки. Тогда они решили: а давайте лучше дорожники будут подпадать под эту поправку. И в итоге это все пинали туда-обратно».

Он также отметил, что у железнодорожников эту инициативу хотели ввести именно как обязанность устанавливать камеры за свои деньги, но «не получать с этого ни копейки». В случае же с дорожниками это рассматривается как возможность заработать дополнительные средства.

«Сами поправки никак не повлияют на бизнес, который сейчас активно вкладывает в установку камер в регионах. Они не потеряют возможность получать проценты с тех камер, которые сами установили», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает идею правительства ошибочной.