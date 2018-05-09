Ещё
Названы самые популярные марки автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Составлен рейтинг самых популярных марок автомобилей в мире 

Car.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Аналитики вывели рейтинг самых востребованных авто за три месяца текущего года.
Российский производитель АВТОВАЗ с маркой LADA занимает только последнее место в ТОП-50 наиболее продаваемых авто со значением количества в 84,8 тысяч машин.
Первую строчку занимает уже не в первый год японский автомобиль Toyota c количеством реализованных машин в 2,14 млн, второе место Volkswagen, третье Ford с разницей почти в один миллион машин.
Также аналитики отметили рост мирового рынка продаж на 2-3% процента ежегодно, начиная с 2009 года и по настоящее время.
Car.ru: последние новости
В России в апреле на 17% увеличилиcь продажи Volvo Jaguar выходит на рынок такси АВТОВАЗ набирает новый персонал
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина2
АвтоВАЗ решил поиграть с Tesla в «догонялки»12
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
Россияне сметают автомобили126
Продажи автомобилей Volvo выросли в РФ
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение