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Mercedes испытывает свой внедорожник EQ
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Mercedes испытывает свой внедорожник EQ 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Это полностью электрический кроссовер EQ, представляющий семейство Mercedes-Benz.
За работу автомобиля отвечают два электродвигателя, по одному на переднюю и заднюю ось. Общая мощность моторов с поддержкой сильной батареи составит 402 лошадиные силы.
На одной зарядке аккумуляторов EQ сможет без проблем преодолеть 500 километров пути. Если же говорить о скорости, время разгона до 100 километров в час не выйдет за пределы 5 секунд, что не плохо.
Внешне прототип выделяется особым дизайном решетки, а также контурами передних светодиодных фар. Крыша, плавно переходящая контурами к заднему стеклу, также обращает на себя внимание.
Основное количество EQ Mercedes собирается выпускать на одном из своих американских заводов. В качестве реальных конкурентов внедорожнику можно выделить европейские Audi E-Tron Quattro, BMW iX3.
Остается добавить, что EQ станет первенцем в семействе электромобилей от Mercedes. К 2020 году планируется добраться до модельного ряда из 10 представителей.
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