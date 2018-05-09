АвтоВАЗ решил поиграть с Tesla в «догонялки»

Правительство утвердило стратегию развития автопрома до 2025 года, предусматривающую удвоение производства и экспорта. Особого внимания удостоились электрокары — за восемь лет их число на дорогах России должно увеличиться в 25 раз. Как правительство собирается пересаживать автолюбителей на электромобили — в материале РИА Новости

Российский автопром сегодня на подъеме. В 2017 году в стране произведено более полутора миллионов новых автомобилей — почти на 250 тысяч больше, чем в 2016-м.

Продажи тоже растут. По данным аналитического агентства "Автостат", лидер отрасли АвтоВАЗ реализовал с января по апрель 109,8 тысячи автомобилей Lada , главным образом Lada Vesta Lada Xray и Lada Largus. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в апреле продажи в годовом выражении увеличились на 16 процентов.

Правительство рассчитывает на сохранение этого позитивного тренда и ставит перед отраслью новые задачи. Стратегия развития автопрома до 2025 года предусматривает расширение производства за восемь лет на две трети — до 2,56 миллиона автомобилей в год.

Долю экспорта планируется удвоить — с 6,3 процента в 2017 году до 12-14 процентов. В количественных показателях по базовому сценарию экспорт должен увеличиться с 94 тысяч до 240 тысяч автомобилей, а по оптимистичному — до 400 тысяч.

Правительство рассчитывает на сохранение этого позитивного тренда и ставит перед отраслью новые задачи. Стратегия развития автопрома до 2025 года предусматривает расширение производства за восемь лет на две трети — до 2,56 миллиона автомобилей в год.

Долю экспорта планируется удвоить — с 6,3 процента в 2017 году до 12-14 процентов. В количественных показателях по базовому сценарию экспорт должен увеличиться с 94 тысяч до 240 тысяч автомобилей, а по оптимистичному — до 400 тысяч.

Чтобы сделать эту мечту реальностью, правительство намерено сосредоточить усилия на двух основных направлениях. Первое — снижение себестоимости за счет углубления локализации до 70-85 процентов. Для этого Минпромторг предлагает субсидировать проекты по локализации и предоставлять льготы для инвесторов.

Второе — "увеличение конкурентоспособности российских автомобилей по техническим характеристикам" с помощью внедрения новейших разработок и технологий. Как отмечается в документе, мировые автопроизводители тратят на НИОКР не менее четырех процентов выручки в год, а российские компании — всего один-полтора процента.

Авторы стратегии подчеркивают: "Текущий уровень расходов локальных автопроизводителей на НИОКР значительно меньше расходов глобальных лидеров, что накладывает ограничения на возможности развития продукта в России". При этом многие производители, даже обладая доступом к передовым технологиям, продолжают ориентироваться на сегодняшний уровень требований к автомобилям, сложившийся в России и других развивающихся странах. "В таких условиях многие глобальные технологические тренды не находят применения в России", — констатирует документ.

Догоним и перегоним

Для исправления ситуации предлагается обеспечить скорейшее включение России в мировые тренды развития автопрома, в том числе в сегменте электромобилей. "К 2025 году глобальные тенденции по изменению потребительских предпочтений окажут влияние на структуру российского рынка автомобильной техники, — уверены авторы стратегии. — Неизбежно возникнет потребность в продуктах с принципиально новыми свойствами, такими как электромобили, автономные транспортные средства, транспортные средства с сетевыми возможностями и альтернативные виды топлива".

В документе указывается, что до 2025 года объем государственной поддержки автопрома сохранится на нынешнем уровне. Однако с 2020-го вся эта поддержка направится исключительно на электромобили, беспилотники, газомоторную технику и стимулирование спроса на них. В результате Россия существенно сократит отставание от развитых стран по доле электромобилей в общем объеме продаж.

Оптимистичный сценарий подразумевает отставание от глобальных темпов роста продаж электромобилей в среднем на четыре-пять лет. Таким образом, доля электромобилей на российском рынке к 2020 году может достичь одного-полутора процентов (то есть 15-25 тысяч штук). Хотя, как признают авторы стратегии, "в настоящее время в России зарегистрировано менее тысячи электромобилей".

Дальше — больше. "В период 2020-2025 годов вследствие снижения средней стоимости батарей до 100-150 долларов США за киловатт-час можно ожидать массовый выход на рынок электромобилей в среднем ценовом сегменте, что позволит достичь уровня продаж электромобилей в размере четырех-пяти процентов от общего объема продаж (то есть 85-100 тысяч штук)", — говорится в документе.

Возможен и более скромный вариант. Пессимистичный сценарий предполагает отставание от глобального рынка в среднем на шесть-семь лет. В таком случае к 2025 году доля электромобилей в продажах составит три-четыре процента (65-85 тысяч штук).

Чтобы сделать более реальным хотя бы этот сценарий, в стратегии рассматривается целый пакет мер поддержки для всех потенциальных участников электромобильного рынка. В первую очередь речь идет о привлечении в Россию зарубежных производителей компонентов, в том числе элементов питания и батарейных блоков. В качестве стимулов для иностранных компаний, "таких как как Panasonic или LGChem", предлагается предоставление налоговых и таможенных льгот, а также обеспечение "легкости ведения бизнеса".

Для покупателей электромобилей также предусмотрены меры поддержки, направленные "на сокращение стоимости владения и повышение удобства пользования электромобилями". В частности, обеспечить электромобилям право на бесплатную парковку в черте города и предоставить владельцам электрокаров "индивидуальное парковочное пространство около места проживания" в ускоренном режиме. Кроме того, владельцам электромобилей могут позволить бесплатно ездить по платным дорогам и пользоваться парковками.

Авторы стратегии признают, что, даже несмотря на меры стимулирования, риски тоже достаточно велики. Главные "связаны с недостаточными компетенциями у игроков рынка".

В качестве одного из ключевых механизмов наращивания производственного и научного потенциала предлагается создание технологических консорциумов по разработке электромобилей, объединяющих госструктуры, автопроизводителей, информационно-телекоммуникационные компании, научные учреждения, конструкторские бюро.

Другой механизм — централизованная закупка иностранных лицензий на использование технологий и создание федерального банка иностранных лицензий, к которому получат доступ отечественные производители электрокаров. В результате, как обещают авторы документа, число электромобилей на российских дорогах будет расти на 40-50 процентов в год.