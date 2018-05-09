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Lexus RC F показал свою скорость
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Lexus RC F показал свою скорость 

Car.ru 3 часа назад
Видео с возможностями Lexus RC F уже размещено в сети.
На ролике показано, как Lexus RC F берет порог скорости в 100 километров за 4.4 секунды. Максимально выжать этот автомобиль способен 238 километров в час за 10 секунд разгона по прямому шоссе.
Видеоряд построен так, что показывает езду автомобиля на нескольких трассах. Так можно разглядеть все достоинства Lexus с разных ракурсов в процессе движения.
Двухдверный Lexus RC F оснастили двигателем в 8 цилиндров и объемом в 5 литров. Некоторые сравнивают данный автомобиль с BMW M550i, однако, двигатель у Lexus значительно мощнее.
Можно отметить, что Lexus RC является симбиозом между спортивной машиной и автомобилем премиум-класса. Некоторые детали кузова только подчеркивают данное утверждение.
Lexus RC F является реальным образцом, который будет предложен покупателю. Однако скорость передвижения во многом зависть от мастерства водителя.
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