Lexus RC F показал свою скорость

Видео с возможностями Lexus RC F уже размещено в сети.

На ролике показано, как Lexus RC F берет порог скорости в 100 километров за 4.4 секунды. Максимально выжать этот автомобиль способен 238 километров в час за 10 секунд разгона по прямому шоссе.

Видеоряд построен так, что показывает езду автомобиля на нескольких трассах. Так можно разглядеть все достоинства Lexus с разных ракурсов в процессе движения.

Двухдверный Lexus RC F оснастили двигателем в 8 цилиндров и объемом в 5 литров. Некоторые сравнивают данный автомобиль с BMW M550i, однако, двигатель у Lexus значительно мощнее.

Можно отметить, что Lexus RC является симбиозом между спортивной машиной и автомобилем премиум-класса. Некоторые детали кузова только подчеркивают данное утверждение.

Lexus RC F является реальным образцом, который будет предложен покупателю. Однако скорость передвижения во многом зависть от мастерства водителя.