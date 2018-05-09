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BMW анонсировала M5 Competition
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BMW анонсировала M5 Competition 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Некоторая информация о BMW M5 Competition была доступна ранее. Однако сейчас появились дополнительные детали.
Некоторые эксперты уже отмечают, что появление Competition ознаменует собой новую концепцию в производительности, которой будет придерживаться BMW. Ожидается, что вскоре плоды усилий конструкторов воплотятся в представителе M9.
На новом седане M5 Competition размещен мотор V8 с емкостью в 4,4 литра. Мощность установки будет составлять 617 лошадиных сил, что чуть больше, чем имеет базовый вариант M5.
Уровень шума мотора водитель сможет регулировать самостоятельно. Для этого предусмотрена специальная кнопка на панели управления.
До 100 километров автомобиль в силах разогнаться за 3,1 секунды. По этому показателю Competition также выигрывает у стандартного M5.
Известно, что у автомобиля будет полный привод. Автоматическая коробка передач в восемь ступеней отвечает за передачу усилий двигателя на все 4 колеса.
Стоимость нового предложения от BMW стартует с 111 тысяч американских долларов. Сюда же входит плата в тысячу USD за транспортировку.
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