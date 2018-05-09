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Dodge SRT Hellcat Spied увидели фотошпионы
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Dodge SRT Hellcat Spied увидели фотошпионы 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Новинку — Dodge SRT Hellcat Spied недавно застали на улице репортеры.
Прежде всего, обращают на себя внимание изменения в передней части кузова. Они затронули решетку радиатора, а также коснулись высоты фасада автомобиля.
За слоем тщательно одетого камуфляжа просматриваются очертания светодиодных фар. Однако вся система освещения остается до конца еще неясной.
Пока непонятно, какие глобальные изменения может содержать в себе обновленный Hellcat Spied. Не исключено, что автомобиль только находится на стадии инженерных разработок.
Что касается двигателя, то возможно на автомобиле установят мотор в 8 цилиндров. Его ресурсов с учетом современного пакета хватит на то чтобы достичь мощности в 725 лошадиных сил.
В ближайшее время должны появиться дополнительные подробности от Dodge по поводу новинки. Возможно, что она дебютирует вместе с двухдверной версией Hellcat
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