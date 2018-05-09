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Продажи автомобилей Volvo выросли в РФ
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Продажи автомобилей Volvo выросли в РФ 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Российское представительство известного шведского бренда подвело итоги своей работы за прошлый месяц. Всего в апреле этого года в России было продано пятьсот девяносто шесть экземпляров автомобилей компании, и чистый прирост составил семнадцать процентов, по сравнению с эти же месяцем прошлого года.
С начала года компания реализовала одну тысячу пятьсот тридцать три автомобиля, и в этом случае прирост доходит до восьми процентов. Самой популярной моделью производителя считается ХС60 второй генерации. В России было зафиксировано триста сорок восемь счастливых обладателей этих машин. На втором месте по продажам находится оригинальный паркетник ХС90. Этих машин было продано сто сорок единиц, и чистый прирост составил рекордные сто восемьдесят процентов. Замыкает тройку лидеров V90 Cross Country, в прошлом месяце было реализовано сорок экземпляров этой модели.
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