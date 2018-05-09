«АвтоВАЗ» набирает новых сотрудников в инжиниринговую службу Lada

Отечественный автомобильный гигант «АвтоВАЗ» объявил о наборе более 250 новых сотрудников в инжиниринговую службу. Бренду Lada требуются специалисты на должности инженера-конструктора, руководителя проектной группы, а также руководителя проекта по различным направлениям.

На вышеназванные должности компания готова принять как выпускников технических специальностей, так и уже состоявшихся специалистов, имеющих опыт работы по данным направлениям. Новые специалисты примут участие в создании новых технических наработок «АвтоВАЗа», а также помогут компании выйти на новый уровень в российском автомобилестроении.

Напомним, что ранее руководство отечественного автогиганта сообщило о планах по выпуску к 2026 году 12 новых моделей, а также обновлении 11 имеющихся. Набор дополнительного персонала происходит во многом для успешного выполнения этих задач.