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«АвтоВАЗ» набирает новых сотрудников в инжиниринговую службу Lada
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«АвтоВАЗ» набирает новых сотрудников в инжиниринговую службу Lada 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Отечественный автомобильный гигант «АвтоВАЗ» объявил о наборе более 250 новых сотрудников в инжиниринговую службу. Бренду Lada требуются специалисты на должности инженера-конструктора, руководителя проектной группы, а также руководителя проекта по различным направлениям.
На вышеназванные должности компания готова принять как выпускников технических специальностей, так и уже состоявшихся специалистов, имеющих опыт работы по данным направлениям. Новые специалисты примут участие в создании новых технических наработок «АвтоВАЗа», а также помогут компании выйти на новый уровень в российском автомобилестроении.
Напомним, что ранее руководство отечественного автогиганта сообщило о планах по выпуску к 2026 году 12 новых моделей, а также обновлении 11 имеющихся. Набор дополнительного персонала происходит во многом для успешного выполнения этих задач.
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