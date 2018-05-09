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Aston Martin возвращает Vantage V600
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Aston Martin возвращает Vantage V600 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Теперь представитель от Aston Martin Vantage V600 будет иметь приставку V12.
Впервые представитель семейства Vantage появился на дорогах в 1998 года. На тот момент это был лидер по мощности среди серийных автомобилей.
Видоизмененный вариант будет отличать использование деталей из углеводородного волокна. Сказанное касается не только кузова, но и элементов салона, задней части пространства.
Обновленный Aston Martin оснастят двигателем мощностью в 592 лошадиные силы. Работать мотор будет в паре с механической коробкой передач, рассчитанной на семь ступеней.
Внутри салона предусмотрены кресла особой конструкции, которые гарантируют водителям и пассажирам удобное расположение. Также можно выделить и кожаные вставки, придающие характерный декор.
Известно, что уже Aston Martin открыл прием заказов на свое детище. Ожидается, что автомобиль приедет к покупателям уже в третьем квартале текущего года.
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