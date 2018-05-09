Aston Martin возвращает Vantage V600

Теперь представитель от Aston Martin Vantage V600 будет иметь приставку V12.

Впервые представитель семейства Vantage появился на дорогах в 1998 года. На тот момент это был лидер по мощности среди серийных автомобилей.

Видоизмененный вариант будет отличать использование деталей из углеводородного волокна. Сказанное касается не только кузова, но и элементов салона, задней части пространства.

Обновленный Aston Martin оснастят двигателем мощностью в 592 лошадиные силы. Работать мотор будет в паре с механической коробкой передач, рассчитанной на семь ступеней.

Внутри салона предусмотрены кресла особой конструкции, которые гарантируют водителям и пассажирам удобное расположение. Также можно выделить и кожаные вставки, придающие характерный декор.

Известно, что уже Aston Martin открыл прием заказов на свое детище. Ожидается, что автомобиль приедет к покупателям уже в третьем квартале текущего года.