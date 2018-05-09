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Volkswagen объявил о выпуске юбилейного Passat
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Volkswagen объявил о выпуске юбилейного Passat 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Речь идет о представителе семейства VW, который был собран на американском заводе в штате Теннеси.
Благодаря представителям немецкого автоконцерна стало известно, что на заводе в США увидел свет юбилейный представитель Passat c порядковым номером 700 000. У этой машины есть свои характерные черты.
Например, Passat предлагается с двухцветным вариантом отделки салона с комбинацией серебристого и красного оттенков. К этому добавляются колеса в 19 дюймов, а также спортивная подвеска.
По двигателю можно сказать о том, что на машине будет установлен представитель V6 c объемом 3,6 литра. Такой механизм будет иметь мощность в 280 лошадиных сил, сопровождаемый автоматическим переключением передач в 6 ступеней.
Известно, что кроме Passat Volkswagen собирает на своих мощностях в Теннеси и внедорожник Atlas. Он использует современную платформу с индексом MQB.
Такая конструкция позволяет делать кузова в разных вариантах исполнения — от седана до гибрида. Ожидается, что новая платформа приживется и на европейском континенте.
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