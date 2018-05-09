В апреле KIA Rio удержал позиции лидера авторынка России

Об этом говорят данные из апрельского отчета автоаналитиков «Автостата».

У самой популярной автомодели апрельского авторынка России продажи составили 8523 экземпляра (-5%). В это число входят и кросс-хэтчбеки Rio X-Line (2643 экз.).

Во второй строке популярности разместился LADA Vesta . Его в апреле приобрели 7786 российских автолюбителей.

Среди автомобилей SUV-сегмента особой популярностью пользуются Hyundai Creta. По данным апреля таких автомоделей продано 5933 единицы (+30%).

В целом на авторынке РФ лидирую автомодели производства АВТОВАЗа . Было реализовано в апреле месяце 30712 экземпляров (+17%). Второе место у корейского KIA . У этого автобренда продажи составили 19591 экземпляр (+22%). Третий по показателям продаж еще один корейский автобренд Hyundai. Его показатели 15863 экземпляра (+16%).

Исходя из приведенных данных, отечественные автомодели идут в ногу с популярными зарубежными.