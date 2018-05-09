АВТОВАЗ набирает новый персонал

АВТОВАЗ дополнительно планирует пригласить специалистов в свое инженерное направление.

Всего предполагается пополнить штат компании на 250 человек. Они будут отвечать за инженерную составляющую в деятельности компании.

Речь идет о пополнении рядов конструкторов и руководителей проектов по различным направлениям деятельности АВТОВАЗа. При этом двери открыты как для выпускников учебных заведений, так и состоявшихся специалистов.

В программу развития российского производителя входит пополнить модельный ряд двенадцатью новыми моделями. Произойти это должно постепенно к 2026 году.

Также идет работа по обновлению внешнего вида уже существующей линейки представителей LADA Автомобили разных классов объединены в 7 семейств со своим наименованием.

Статистика говорит о том, что на сегодня АВТОВАЗ прочно удерживает за собой 20 процентов российского автомобильного рынка. Также стоит упомянуть о трех сотнях дилерских центров.