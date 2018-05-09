BMW отзывает автомобили из Великобритании

BMW отзывает более 300 тыс. автомобилей из Британии из-за сбоев с подачей энергии

Немецкий автопроизводитель BMW отзывает не менее 312 тысяч автомобилей из Великобритании после расследования журналистами инцидентов со сбоями подачи мощности во время движения автомобилей, сообщается на сайте телерадиокорпорации Би-би-си.

По данным Би-би-си, в прошлом году компания отозвала из страны почти 37 тысяч произведённых автомобилей из-за связанного с дефектом ДТП, в котором погиб человек.

В новом расследовании журналисты телерадиокорпорации Би-би-си сообщили, что проблема затронула большее количество производимых BMW транспортных средств. Компания заявила, что намерена отозвать автомобили в качестве "превентивной меры".