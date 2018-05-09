Jaguar выходит на рынок такси

Машины от Jaguar будут доступны всем желающим прокатиться в Нюрбургринге.

Для платных гонок выбраны F-Type SVR и XJR575. Опытные водители покажут все прелести езды с максимальными настройками по кругу длинной в 21 километр и с 73 поворотами.

Процесс будет записываться на видео с помощью внутренних камер автомобиля. Поэтому пассажиры смогут в любое время вернуться к своим приключениям на треке даже в домашней атмосфере.

Поездка рассчитана на полчаса. В финансовом плане она обойдется в 235 долларов или примерно 199 евро по текущему курсу.

В эту сумму также будет входить необходимый инструктаж для пассажиров по безопасности и поведению в машине. Если выбирается для заезда XJR575, то дополнительное место предоставляется бесплатно.

Сейчас уже открыта услуга бронирования, доступная для каждого совершеннолетнего. Заказать турне на Нюрбургринге можно до ноября этого года.

Добавим, что Jaguar не первая компания, предлагающая подобную услугу. Можно привести обширный список премиальных брендов, которые могли прокатить всех желающих на дорогах Нюрбургринга.