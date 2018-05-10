Названы самые популярные автомобили в мире

Рейтинг был составлен на основе анализа продаж за первые три месяца 2018 года.

Аналитики портала Focus2Move составили рейтинг автомобилей, пользующихся наибольшей популярностью на мировом рынке.

Так, лидером списка стал автопроизводитель Toyota — за первые три месяца текущего года компания продала 2,14 миллиона машин по всему миру.

Вторая строчка принадлежит немецкой марке Volkswagen . Компания реализовала 1,74 миллиона единиц на мировом рынке.

Кроме того, в пятерку также вошли автомобили марки Nissan — 1,26 миллиона реализованных машин и Honda — 1,12 миллиона.

В топ-10 оказались Hyundai — 1,05 единиц, Chevrolet — 962 тысячи проданных машин, KIA — 688 тысяч, а также Renault — 667 тысяч и Mercedes — 657 реализованных единиц.

Ранее был составлен рейтинг кроссоверов и внедорожников для охоты и рыбалки.