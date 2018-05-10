Aston Martin представил эксклюзивную модель V12 Vantage V600

Британская компания Aston Martin возрождает культовое название V600 для лимитированной модели V12 Vantage. Автомобиль, над созданием которого трудились специалисты подразделения Q by Aston Martin, будет выпущен ограниченным тиражом в 14 экземпляров.

Всего планируется построить семь купе Aston Martin V12 Vantage V600 и семь родстеров Aston Martin V12 Vantage V600 Roadster. Стоит отметить, что эксклюзивная новинка призвана отдать дань экстремальной модели V8 Vantage V600, которую британская марка выпустила в 1998 году. На момент дебюта эта был один из самых мощных спортивных автомобилей своего времени.

Новое купе и родстер Aston Martin V12 Vantage V600 — это поистине уникальные автомобили, поскольку они были спроектированы и изготовлены вручную. Машина сочетает в себе современную производительность спортивного автомобиля с безупречным стилем, создавая современный аналог модели Aston Martin Vantage

Aston Martin

Отмечается, что купе Aston Martin V12 Vantage V600 и родстер Aston Martin V12 Vantage V600 Roadster были построены благодаря заказам клиентам. Представляя новинки, вице-президент и главный креативный директор компании Aston Martin Марек Райхман , отметил:

«Именно поэтому мы создали нашу услугу Q by Aston Martin — Commission. Теперь наши клиенты могут создавать по-настоящему индивидуальные спортивные автомобили, лично сотрудничая с командой дизайнеров Aston Martin. Название V600 остается классическим в истории Aston Martin, и я горжусь тем, что оно снова стало украшением нового V12 Vantage V600».

Aston Martin

Новая модель Aston Martin V12 Vantage V600 питается от 6,0-литрового двигателя V12, работающего в паре с 7-ступенчатой механической коробкой передач. Могучий мотор способен развивать 600 лошадиных сил. Помимо этого, автомобиль оснащён независимой подвеской с адаптивными амортизаторами.

Дизайн модели Aston Martin V12 Vantage V600 выполнен в агрессивном стиле. Машина получила длинный выпуклый капот, затемнённую решётку радиатора, новый диффузор из углеродного волокна и кованные алюминиевые колесные диски особого дизайна.

В отделке интерьера экстремальной модели Aston Martin V12 Vantage V600 используется углеродное волокно и темно-анодированный алюминий. Кроме этого в салоне автомобиля можно обнаружить новые спортивные кресла и эксклюзивную кожаную отделку.

Aston Martin

В настоящее время компания Aston Martin принимает заказы на эксклюзивную модель V12 Vantage V600. Ожидается, что первые поставки машин начнутся в третьем квартале текущего года.