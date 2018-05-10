Россиянка пытается переписать ПДД через суд

Жительница Воронежа Любовь Кобцева попросила Верховный суд (ВС) РФ привести российские ПДД в соответствие с Венской конвенцией о дорожном движении. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным газеты, женщина требует изменить трактовку термина «перекресток». Она настаивает, что любой выезд со двора или парковки — это перекресток, после которого запрещающие знаки перестают действовать.

В 2017 году Кобцеву оштрафовали за стоянку под запрещающим знаком на одной из улиц. Однако она со штрафом не согласилась. По мнению женщины, она не нарушила ПДД, так как проехала перекресток, после чего действие запрещающего стоянку знака 3.27 прекратилось. Однако в штрафе было указано, что она проехала не перекресток, а «выезд с прилегающей территории». Кобцева решила обратиться в ВС, чтобы доказать свою правоту.

По мнению истицы, в российских правилах понятие перекрестка — «расширенное» и не согласуется с термином из Венской конвенции 1968 года. В этом документе указано, что перекрёстком безоговорочно являются пересечения любых дорог.

Официальный представитель МВД в Верховном суде Гайк Марьян пояснил «Коммерсанту», что в ПДД перекресток обозначен как пересечение дорог, а дорога — это «обустроенная или приспособленная и используемая для движения полоса земли либо поверхность искусственного сооружения». Таким образом, полноценный перекресток — это пересечение обустроенных дорог с разметкой и знаками. Выезд с прилегающей к дому территории, двора или парковки, не имеющий знаков и разметки, полноценным перекрестком не считается.

По словам юриста Общества защиты прав автомобилистов Равиля Ахметжанова, определить перекресток водителям должен помочь знак «Тупик», который исключает возможность сквозного проезда. Если такой указатель есть, то водитель находится не на дороге, а на выезде с прилегающей территории.

Эксперты считают, что избежать путаницы поможет установка дублирующих знаков 3.27 «Остановка запрещена» после выезда с прилегающих территорий.