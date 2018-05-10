Резидент «Жигулевской долины» переведет на газ 800 автомобилей московского таксопарка

Об этом сообщает пресс-служба технопарка.

По словам представителей компании «АТС-СЕРВИС» все процедуры, основанные на опыте выпуска серийной Lada Vesta CNG, и включающие в себя разработку решений и документации, позволяющие перевести на метан автомобили клиента, были проведены в кратчайшие сроки.

В числе полного перечня работ можно упомянуть разработку, изготовление и установку уникального кронштейна для крепления ГБО (газо-баллонное оборудование) в багажном отделении и подкапотном пространстве. Кроме того, в рамках первого этапа сотрудничества ГБО было установлено на два автомобиля, которые уже используются для работы в такси.

Всего московский таксопарк планирует перевести на метан порядка 800 машин, что будет сделано силами «АТС-СЕРВИС» в течение ближайших месяцев.