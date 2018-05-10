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Borgward представила серийное кросс-купе BX6
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Компания Borgward представила серийное кросс-купе BX6 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: Borgward
Возрождённая марка Borgward официально рассекретила серийное кросс-купе BX6. Стильная новинка уже доступна в Поднебесной, где за неё просят не менее 182 800 юаней, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 1 809 000 рублей.
Стоит напомнить, что концептуальный прототип стильного внедорожника Borgward BX6 был впервые представлен два года назад. Серийный автомобиль построен на платформе модели Borgward BX5.
В целом, дизайн серийной машины сохранил стилистику прототипа: у автомобиля изменился передний бампер и решётка радиатора. Оформление интерьера серийного кросс-купе Borgward BX6 также практически ничем не отличается от концептуального прототипа 2016 года.
Габариты нового серийного вседорожника Borgward BX6: длина — 4 601 мм, высота — 1 656 мм, ширина — 1 877 мм. Размер колёсной базы — 2 685 мм. Высота дорожного просвета — 184 мм. Отметим, что по своим размерам китайская новинка оказалась немного компактнее кросс-купе BMW X4 первого поколения, которое в настоящее время доступно в КНР.
Купеобразный кроссовер Borgward BX6 доступен в Поднебесной с 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем 2.0 GDI. Мощность — 224 лошадиные силы. Крутящий момент — 300 Нм. Трансмиссия — 6-диапазонный «робот». Тип привода — только полный.
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