Какие новинки поступят в продажу в мае?

Последний месяц весны должен стать для российского автомобильного рынка весьма богатым на новинки. Эксперты аналитического агенства «Автостат», основываясь на рубрике «Календарь новинок» сайта «Цена-Авто», опубликовали шестерку новых моделей автомобилей, которые доберутся до нашей страны в мае 2018 года.

На днях в России начались продажи нового китайского кроссовера Hawtai Laville. Пока автомобиль доступен в рамках предзаказа. За стартовую комплектацию просят 949 тысяч 800 рублей, которая оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором на 145 лошадиных сил, МКПП и передним приводом. Полноприводная модификация Laville окажется на 50 тысяч рублей дороже.

Второй новинкой, которая поступит в продажу в России в мае, станет купеобразный седан Mercedes-Benz CLS третьего поколения. Ценник на данную модель уже объявлен — от 4 миллионов 950 тысяч рублей.

Японская Subaru обновила шестую генерацию седана Legacy. Четырехдверка заметно видоизменилась по отношению к своему предшественнику несмотря на то, что техническая составляющая осталась прежней: 2,5-литровый бензиновый мотор на 175 лошадиных сил и бесступенчатый вариатор CVT, а также система постоянного полного привода. Цена базовой комплектации составит от 2 миллиона 69 тысяч рублей.

Еще одной значимой новинкой для российского авторынка в мае стал бизнес-седан Toyota Camry в 70-м кузове. Новая «Камри» спроектирована на другой платформе по сравнению с предшественницей, а также существенно видоизменилась в визуальном плане. Стоимость самой доступной комплектации этой японской 4-дверки с 2-литровым мотором и 6-ступенчатой автоматической коробкой составит 1 миллион 399 тысяч рублей.