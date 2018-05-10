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Какие новинки поступят в продажу в мае?
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Какие новинки поступят в продажу в мае? 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Последний месяц весны должен стать для российского автомобильного рынка весьма богатым на новинки. Эксперты аналитического агенства «Автостат», основываясь на рубрике «Календарь новинок» сайта «Цена-Авто», опубликовали шестерку новых моделей автомобилей, которые доберутся до нашей страны в мае 2018 года.
На днях в России начались продажи нового китайского кроссовера Hawtai Laville. Пока автомобиль доступен в рамках предзаказа. За стартовую комплектацию просят 949 тысяч 800 рублей, которая оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором на 145 лошадиных сил, МКПП и передним приводом. Полноприводная модификация Laville окажется на 50 тысяч рублей дороже.
Второй новинкой, которая поступит в продажу в России в мае, станет купеобразный седан Mercedes-Benz CLS третьего поколения. Ценник на данную модель уже объявлен — от 4 миллионов 950 тысяч рублей.
Японская Subaru обновила шестую генерацию седана Legacy. Четырехдверка заметно видоизменилась по отношению к своему предшественнику несмотря на то, что техническая составляющая осталась прежней: 2,5-литровый бензиновый мотор на 175 лошадиных сил и бесступенчатый вариатор CVT, а также система постоянного полного привода. Цена базовой комплектации составит от 2 миллиона 69 тысяч рублей.
Еще одной значимой новинкой для российского авторынка в мае стал бизнес-седан Toyota Camry в 70-м кузове. Новая «Камри» спроектирована на другой платформе по сравнению с предшественницей, а также существенно видоизменилась в визуальном плане. Стоимость самой доступной комплектации этой японской 4-дверки с 2-литровым мотором и 6-ступенчатой автоматической коробкой составит 1 миллион 399 тысяч рублей.
Среди других новинок, которые доберутся до нашей страны в этом месяце, стоит выделить удлиненную версию кроссовера RX c приставкой L (Large) по стартовой цене от 3 миллионов 804 тысяч рублей, что на 191 тысячу рублей дороже, чем просят за 5-местную модификацию этого вседорожника, а также роскошный Rolls-Royce Phantom восьмой генерации, который уже поступил к дилерам. «Фантом» нового поколения получил под капот 571-сильный мотор, на 110 превышающий по показателям отдачи предшественника, а также ряд новшеств в интерьере.
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