Умные машины: как искусственный интеллект меняет авторынок

Разработки решений автопрома на базе алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта сегодня сфокусированы в основном в области будущего беспилотников. Однако практическое применение и экономическую эффективность этого можно увидеть уже сегодня.

Автопроизводители

Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению, автомобили будут адаптироваться под стиль вождения, реакции владельца, методы использования функционала транспортного средства. Автопроизводителю важно сохранить клиента, поэтому он будет чаще обращаться к анализу, в том числе в реальном времени. Важно понимать какими функциями чаще пользуются клиенты, ведь каждая, даже недорогая деталь в автомобиле, умноженная на десятки тысяч выпущенных машин может повлиять на финансовый результат производителя. Зарабатывая на дополнительных опциях, необходимо понимать, какие из имеющихся функций в текущих вариантах автомобиля наиболее востребованы.

Если мы знаем, что клиенты Kia Rio не могут жить без голосового помощника, то можем вставить данную опцию и в другой автомобиль, сделав это его конкурентным преимуществом. Некоторые локальные автопроизводители, используя анализ данных, уже сегодня продают очень «начиненные» автомобили, потому что знают, что от автомобиля ожидает потенциальный владелец.

Например, один из ближневосточных автопроизводителей перед запуском новой серии автомобилей на рынке запросил спецификацию по региону на предмет использования водителями в предыдущей серии подрулевых переключателей скрорости. Они по умолчанию были вставлены во все предыдущие модели и эта опция стоила весьма заметную сумму. Согласно полученной информации, функцию подрулевых переключателей использовали в этом регионе менее 1% автовладельцев. В итоге было принято решение исключить ее без опасений снижения лояльности потребителей.

Дилеры

Дилерский бизнес сегодня находятся под ударом. В 2017 году несмотря на рост продаж легковых автомобилей, число дилерских центров сократилось в России почти на 3%, до 3410 салонов, а всего за 3 последних года закрылось порядка 700 центров. На них всегда сказывалась покупательская способность населения, а теперь их теснят еще и автопроизводители, желающие напрямую работать с потребителем.

Цель дилера удержать лояльного клиента, даже если клиент хочет поменять бренд автомобиля (для мультибрендовых дилеров). Предположим, клиент мультибрендового дилера ездит на автомобиле Volkswagen , благодаря телематике дилер знает сколько его клиент проезжает километров в год, знает стиль вождения, когда он предпочитает приезжать в сервисный центр, какими услугами клиент пользовался и какие запасные части/аксессуары покупал и т.п. На основе данных с телематики дилер может перенести опыт пользования своего клиента на новый автомобиль и предложить ему машину другого бренда, входящего в холдинг, скажем, BMW

Что собой представляет телематика в целом? Это комплекс сервисов, использующих данные, получаемые с одного или нескольких телематических устройств. Это могут быть спутниковые навигационные чипы, акселерометры, модули мобильной связи с сим-картой, через который статистические данные передаются на сервер, встроенный аккумулятор, гироскоп. С помощью такого комплекса можно собрать данные, а следовательно и получить ряд услуг: навигацию, удаленную диагностику, управление автопарком, безопасность, мультимедийные функции, связь, доступ к информации и управление определенными функциями автомобиля.

Автострахование

В автостраховании очевидный сценарий использования искусственного интеллекта в добавлении технологии в оценку рисков. С ним они будут оптимизировать расходы и портфель клиентов.

Сегодня активнее всех анализом стиля вождения клиентов занимаются каршеринговые компании. Выявляя аккуратных водителей, они предлагают им особенные тарифы или бонусы. Если средний тариф для трех топовых компаний каршеринга в Москве — «Делимобиль», BelkaCar и YouDrive — 10 рублей, то клиент с минимальными рисками по ДТП, может получить тариф в 8 рублей и ниже. Пока что автостраховщики учитывают только общий стаж и предыдущие выплаты по страховке водителя, но в течение года они переймут у каршерингов эту модель и также будут оценивать непосредственный уровень безопасности вождения. При этом оцениваться будет не только история поездок: если у клиента меняется стиль вождения, то и тариф будет изменен.

Каршеринг

Москва стала лидером по объему общего парка авто для краткосрочной аренды — машины арендуются примерно 25 000 раз в день. При этом, каршеринг развивается не только в столице, но и в других городах. Сервисы, например, работают в Санкт-Петербурге, Сочи и Новосибирске. В тоже время, крупные IT-гиганты запустили свои проекты, предлагающие совершенно новый формат взаимодействия с автомобилем, взятым в аренду. Сегодня каршеринговые компании — самые активные игроки авторынка, и главное в их бизнесе — кастомизация.

Например, основные игроки меняют тарифную сетку, основываясь на рабочем времени клиентов. Есть кастомизация, направленная на марки автомобиля, т.е. выделение премиального сегмента, чтобы удовлетворить потребности определенной группы клиентов. Кроме того, клиент может получить персональные рекомендации по вождению.

Технологии искусственного интеллекта могут максимально персонализировать услугу, которую предлагают компании. Сфокусированные на персонализации автомобиля сервисы будут развивать его интерактивную составляющую: под пользователя будет подбираться определенный цвет и модель автомобиля, в салоне звучать любимая музыка, а навигатор знать, где находится дом и работа пользователя.

Помимо этого, искусственный интеллект может способствовать актуальному распределению автомобилей по районам города в зависимости от дня недели или времени суток. Машинное обучение может предсказывать поведение пользователей и предлагать оптимизацию расположения автомобилей. А когда-нибудь автомобили в беспилотном режиме даже смогут сами подъезжать к нужному времени в самые востребованные зоны.

Искусственный интеллект сегодня не просто меняет автомобильный бизнес, он меняет сам автомобиль, и делает это быстро. Для развития на авторынке игрокам надо не только имплементировать решения на базе искусственного интеллекта или разрабатывать собственные, но и задуматься о времени. Чтобы сократить разрыв между собственными результатами и достижениями, о которых отчитываются сегодня глобальные игроки рынка технологий — Google Tesla , Uber, — необходимо объединение либо среди участников одной группы рынка, либо сотрудничество с поставщиками IT-решений.

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