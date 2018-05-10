АВТОВАЗ может стать конкурентом Tesla

Данное громкое заявление вполне себе может стать былью, если утвержденная государственная стратегия развития отечественного автопрома будет действительно работать.

Как уже сообщалось ранее, руководством страны поставлена задача по развитию отечественных беспилотных технологий и электротранспорта до 2025 года.

По мнению российских министров, существенное отставание отечественных автомобилестроителей от западных обусловлено прежде всего тем, что недостаточно финансируются разработки в сфере современных технологий.

Теперь, начиная с 2020 года правительство РФ берет под "свое крыло" курирование данного направления развития. Количество электрокаров в стране должно вырасти в рекордные 25 раз.

Привлекательность российского авторынка будет реализовываться в том числе и за счет локализации производства автомобилей до 75-80%. Что в свою очередь положительно скажется на конечной стоимости продукции.