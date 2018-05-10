Опубликована схема движения у Крымского моста

Опубликована схема движения автомобилей на подъезде к Крымскому мосту

Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым в четверг опубликовал план-схему движения легковых автомобилей и автобусов на подъездах к автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, открытие которой планируется во второй половине мая. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета.

"На представленной карте отображена схема организации дорожного движения транспорта по территории Крыма на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив", — говорится в сообщении.

В госкомитете рассказали, что транспортные средства (кроме грузовых), двигающиеся со стороны Симферополя в направлении транспортного перехода, могут доехать до него по автомобильному подходу, повернув направо в районе транспортной развязки на пересечении автодороги Феодосия — Керчь и автомобильного подхода к Крымскому мосту.

Что касается транспорта, следующего со стороны Крымского моста, то он сможет доехать до городов полуострова, двигаясь по автоподходу по указателям "Симферополь" до транспортной развязки и далее по автомобильной дороге Феодосия — Керчь, уходя налево с транспортной развязки в направлении крымской столицы, отметили в пресс-службе.

"Легковые транспортные средства и пассажирские автобусы, двигающиеся со стороны Крымского моста, в случае необходимости могут также вернуться на мост, доехав до транспортной развязки (на самой транспортной развязке совершить разворот нельзя) и, повернув направо в направлении "Керчь", совершить разворот по кольцу в 6,5 км от транспортной развязки на Шлагбаумской площади (пересечение улиц Чкалова и Комарова)", — говорится в сообщении.

В комитете добавили, что все легковые транспортные средства и пассажирские автобусы смогут передвигаться на автомобильных подходах к Крымскому мосту без ограничений. Что касается грузовых машин весом свыше 3,5 тонны, то им проезд по Крымскому мосту пока будет запрещен, добраться до материковой части России с полуострова и в обратном направлении они могут через Керченскую паромную переправу.