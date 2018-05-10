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Штрафы ГИБДД предлагают обжаловать по скайпу
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Штрафы ГИБДД предлагают обжаловать по скайпу 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: daily-motor.ru
Несколько депутатов Государственной Думы предложили рассмотреть законопроект, который подразумевает разрешение рассмотрения дела об административных нарушениях в режиме конференции по скайпу. Если этот законопроект будет утверждён, то водители будут экономить время на процесс обжалования штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Инициаторы полагают, что их решение позволит значительно упростить водителям жизнь. Например, если летом, отправившись на отдых, автомобилист получит штраф о нарушении ПДД из другого региона, то для обжалования решения автомобилисту необходимо будет ехать именно туда, откуда пришло это постановление. Поэтому многие водители считают более простым и дешёвым выходом просто оплатить штраф, даже если он с ним не согласен.
Принцип работы новой системы достаточно простой. Водителю нужно будет просто прийти в суд своего города, подтвердить свою личность, после чего будет налажена конференцсвязь с судом другого субъекта.
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