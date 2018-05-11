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Zotye показала новый кроссовер
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Zotye показала новый кроссовер 

Daily-Motor 4 часа назад
Фото: Daily-Motor
Китайская автомобильная компания Zotye опубликовала первое официальное изображение своей новой модели. Речь идет о кроссовере Traum Seek 5, который станет третьей моделью в линейке марки из «Поднебесной», появившейся в 2017 году.
Напомним, что суббренд Zotye был создан с оглядкой на молодежную аудиторию КНР. В планы автомобильной марки входит выпуск девяти новинок в ближайшие три года, восемь из которых будут базироваться в сегменте SUV.
Судя по выложенному изображению, новый кроссовер Traum Seek 5 получит дизайн в стиле другого китайского «паркетника» — Roewe RX5, однако визуальные сходства в передней части кузова обоих автомобилей будут нивелированы за счет разных решеток радиаторов.
Габаритные размеры новинки уже известны: длина составит 4771 мм, ширина — 1859 мм, высота — 1735 мм, а колесная база — 2800 мм.
В моторную гамму кроссовер Traum Seek 5 должны войти бензиновый 4-цилиндровый турбированный мотор Mitsubishi с индексом 4A91T, выдающий мощность в 150 лошадиных сил. Связку ему составит 6-ступенчатая МКПП или автоматическая трансмиссия. Привод — исключительно передний.
В продажу в Китае новый кроссовер Zotye поступит до конца текущего года. Цены на автомобиль пока не объявлены.
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