Московские власти не станут повышать цену на парковку

Заммэра Москвы Максим Ликсутов пообещал, что власти пока не планируют повышать стоимость парковки в столице, а также включить в зону платной парковки Новую Москву, пишет РБК.

Платная парковка действует более чем на 1 тысяче улиц российской столицы. Обустроено порядка 80 тысяч мест для стоянки автомобилей. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 рублей — на наиболее востребованных участках в границах Садового кольца.

Последний раз тарифы на парковку повышали в декабре 2016 года.