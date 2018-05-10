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Московские власти не станут повышать цену на парковку
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Московские власти не станут повышать цену на парковку 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Заммэра Москвы Максим Ликсутов пообещал, что власти пока не планируют повышать стоимость парковки в столице, а также включить в зону платной парковки Новую Москву, пишет РБК.
Платная парковка действует более чем на 1 тысяче улиц российской столицы. Обустроено порядка 80 тысяч мест для стоянки автомобилей. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 рублей — на наиболее востребованных участках в границах Садового кольца.
Последний раз тарифы на парковку повышали в декабре 2016 года.
«ФедералПресс» пишет, что в Карелии предложили ужесточить меры за нарушение правил благоустройства. В первую очередь, поправки коснутся и хозяев автомобилей, стоящих на месте не предназначенных для парковки, а также неработающих авто, которые годами стоят на газонах дворов.
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