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Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
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Мажоры-хамы гоняли по парку на машине 

Рамблер 1 час назад
Дерзость «золотой молодёжи» вновь возмутила пользователей Сети. В известном аккаунте в Инстаграме majorka_777 опубликовали очередное видео с участием дорогих машин. На этот раз мажоры заехали в парк и прокатились по дорожках, по которым движение транспорта запрещено. Авторы ролика оставили подпись: Выехали с братьями в парк на утреннюю пробежку». На кадрах видно, как молодые люди катятся по парку. Возле детских аттракционов стоял юноша, который не стал отходить, пока машина не приблизилась к нему вплотную. В итоге ему всё-таки пришлось освободить дорогу авто. Ниже авторы видео отметили, что роль пешехода «сыграл» их друг. Комментаторы отметили, что мажоры ведут себя по-настоящему нагло и выразили удивление, почему вообще могут происходить подобные вещи.
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