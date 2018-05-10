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Роскошный Rolls-Royce будет ездить на 92-м бензине
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Роскошный Rolls-Royce будет ездить на 92-м бензине 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: kolesa.ru
Как и предполагалось, автомобиль получил 12-цилиндровый двигатель объемом 6,75 литра.
Rolls-Royce Cullinan построен на одной платформе с представленным ранее седаном Phantom восьмого поколения — Architecture of Luxury. Внедорожник не использует «тележку» от массовых моделей BMW, что отличает его от главного соперника — Bentley Bentayga, платформу которого разделяет целый ряд кроссоверов, подконтрольных Volkswagen марок.
В плане дизайна никаких откровений — кроссовер Cullinan выполнен в фирменной стилистике — высокий кузов и «вертикально-монументальная» передняя часть, призванная «разрезать» транспортный поток. Доступ в кабину пассажирам заднего ряда облегчен за счет открывающихся против хода дверей, а еще автомобиль в этот момент «приседает» на 40 мм. Основой кузова является алюминиевая пространственная рама из алюминия для снижения массы — автомобиль весит 2 660 кг.
Длина новинки Rolls-Royce составляет 5 341 миллиметр, а размер колесной базы равен 3 295 мм, что больше чем у Bentley Bentayga на 303 мм и обещает «царский» просто в кабине. Объем багажного отделения Cullinan составляет 560 литров, или 600 литров с убранной багажной полкой, а при сложенных задних сиденьях его можно увеличить до 1 930 литров. В багажнике можно перевозить длинномерные грузы (до 2 245 мм).
В стандартном исполнении Cullinan укомплектован нераздельным задним диваном, но в качестве опции предлагается Individual Seat — разделенные центральной консолью два индивидуальных пассажирских кресла. В консоль интегрирован шкафчик для напитков с декантером, бокалами для виски и шампанского, а также холодильником.
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