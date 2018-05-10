Роскошный Rolls-Royce будет ездить на 92-м бензине

Как и предполагалось, автомобиль получил 12-цилиндровый двигатель объемом 6,75 литра.

Rolls-Royce Cullinan построен на одной платформе с представленным ранее седаном Phantom восьмого поколения — Architecture of Luxury. Внедорожник не использует «тележку» от массовых моделей BMW , что отличает его от главного соперника — Bentley Bentayga , платформу которого разделяет целый ряд кроссоверов, подконтрольных Volkswagen марок.

В плане дизайна никаких откровений — кроссовер Cullinan выполнен в фирменной стилистике — высокий кузов и «вертикально-монументальная» передняя часть, призванная «разрезать» транспортный поток. Доступ в кабину пассажирам заднего ряда облегчен за счет открывающихся против хода дверей, а еще автомобиль в этот момент «приседает» на 40 мм. Основой кузова является алюминиевая пространственная рама из алюминия для снижения массы — автомобиль весит 2 660 кг.

Длина новинки Rolls-Royce составляет 5 341 миллиметр, а размер колесной базы равен 3 295 мм, что больше чем у Bentley Bentayga на 303 мм и обещает «царский» просто в кабине. Объем багажного отделения Cullinan составляет 560 литров, или 600 литров с убранной багажной полкой, а при сложенных задних сиденьях его можно увеличить до 1 930 литров. В багажнике можно перевозить длинномерные грузы (до 2 245 мм).