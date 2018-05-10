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Крыса вылезла на капот во время движения авто
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Крыса вылезла на капот во время движения авто 

Рамблер 15 минут назад
Видеорегистратор, размещённый в автомобиле ярославского автолюбителя, снят любопытный ролик. Когда машина двигалась по городской улице, на капот неожиданно вылезла крыса. Водитель и пассажирка были удивлены появлением грызуна в такой неподходящий момент, но само животное вело себя на удивление спокойно. Комментаторы отметили, что, похоже, крысе не впервой так ездить. Несколько минут попозировав, зверёк так же внезапно исчез. Как сообщил водитель, чуть позже, когда машина остановилась, он осмотрел капот, но крысы там уже не было. Несмотря на курьёзность видео, последствия такого крысиного поступка могут быть опасны: животные, забираясь в машины, перегрызают шланги и портят оборудование, что может привести к аварии.
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