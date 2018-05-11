Представлен первый электрический мусоровоз Volvo

Компания Volvo Trucks презентовала вторую модель в своей линейке электрогрузовиков. Ей стал электрический мусоровоз FE Electric, который, как утверждают разработчики, будет иметь запас хода до 200 километров.

Недавно Volvo Trucks представила свой первый полностью электрический грузовик — FL Electric. Компания отмечала, что электрогрузовик оборудован 252-сильным мотором и может получить батарейный блок емкостью от 100 до 300 киловатт-часов; на одном заряде, как утверждалось, электрогрузовик будет способен проехать до 300 километров.

Теперь же, как передает портал Electrek, компания анонсировала вторую модель в линейке полностью электрических машин — электромусоровоз под названием FE Electric. Он оснащен двумя электромоторами, которые способны выдавать до 370 киловатт (около 500 лошадиных сил), и двухступенчатой трансмиссией. Максимальная разрешенная масса FE Electric составляет, как утверждается, 27 тонн. Машина может получить батарейный блок емкостью от 200 до 300 киловатт-часов; при максимальной емкости при этом, как говорит Volvo Trucks, мусоровоз способен будет проехать на одном заряде до 200 км.

Ожидается, что первые FE Electric появятся на дорогах Гамбурга, Германия, в начале 2019 года.