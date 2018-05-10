Немцы протестировали универсал LADA Vesta SW Cross

Во вступлении к обзору универсала LADA Vesta SW Cross немецкие журналисты отмечают: «Бренд LADA не пользуется большой популярностью в Германии. Устаревшие технологии, смешной дизайн, но в случае с LADA Vesta SW Cross ситуация совсем иная».

Также наши немецкие коллеги отмечают, что улучшения автомобилей марки LADA — это заслуга альянса Renault-Nissan, который контролирует «АвтоВАЗ» с 2012 года. Первым видимым результатом сотрудничества называется седан LADA Vesta.

Немецкие эксперты отметили оригинальный X-образный дизайн отечественного «сарая», который отображается в боковой и передней части автомобиля. В целом внешний вид универсала LADA Vesta SW Cross охарактеризован как «современный».

Также журналисты отметили достаточно простой и просторный салон модели. По качеству отделки интерьер российской новинки сравним с моделями бренда Dacia . В свою очередь немецким журналистам понравилось богатое базовое оснащение универсала LADA Vesta SW Cross. К недостаткам эксперты отнесли подстаканники на центральной консоли.

Цена обычного универсала LADA Vesta SW в Германии варьируется от 12 990 до 16 250 евро (порядка 954 000 — 1 194 000 рублей). В свою очередь, «проходимый» сарай LADA Vesta SW Cross можно купить в Германии по цене от 15 990 до 17 290 евро (порядка 1 175 000 — 1 270 000 рублей).

Подводя итог, немецкие журналисты отмечают, что универсалы LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross — это интересные альтернативы в нижнем ценовом сегменте, которые привлекают очень разумными ценами и большим количеством оборудования. «Просто не нужно ожидать каких-либо чудес от этого», — добавляют эксперты.

Журналисты немецкого издания уверены, что у новых моделей «АвтоВАЗа» есть хорошие шансы на успех на европейском рынке, но при условии, что они избавятся от плохого имиджа бренда. Также для успешного продвижения российская компания должна развивать дилерскую сеть.