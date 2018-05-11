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Brabus добавил стиля новому Mercedes-Benz CLS
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Brabus добавил стиля новому Mercedes-Benz CLS 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: Brabus
Всемирно известное ателье Brabus подготовило комплект доработок для стильной модели Mercedes-Benz CLS нового поколения. Автомобиль получил незначительные изменения дизайна экстерьера и интерьера.
В настоящее время заинтересованные владельцы модели Mercedes-Benz CLS нового поколения могут заказать в ателье Brabus различные наборы колёсных дисков, размерность которых варьируется от 20 до 21 дюйма. Для покупки доступно, как минимум, пять уникальных комплектов «катков».
Brabus
Помимо этого, модернизированный автомобиль Mercedes-Benz CLS by Brabus может похвастаться наличием фирменных логотипов тюнера. На крышке багажника машины появился логотип D40.
Кроме этого тюнер предлагает некоторые обновления для интерьера модели. Например, пользовательские дверные замки, подсвеченные дверные пороги, напольные коврики и алюминиевые накладки для педалей.
Brabus
К сожалению, в настоящее время ателье Brabus не сообщает об изменениях технического оснащения 4-дверного купе Mercedes-Benz CLS. Очевидно, что специалисты компании работают над модернизацией силовых установок модели.
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