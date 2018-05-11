Audi пропустит автосалон в Детройте-2019

Руководство немецкой премиальной марки Audi приняло решение отказаться от участия в Международном автосалоне в Детройте 2019 года. Об этом сообщает авторитетный ресурс Automotive News, ссылаясь на официальных представителей компании.

Как отмечает ресурс, представители немецкой компании Audi не списывает свой отказ от участия в автосалоне в Детройте-2019 на отсутствие новинок. По мнению бренда, мотор-шоу не оправдывает возлагаемых на него задач в плане медийного резонанса и перспектив для потенциальных клиентов.

Отмечается, что компания Audi планирует пропустить только следующее мотор-шоу в Детройте. То есть, в будущем производитель может вернуться на крупнейшей автосалон. Напомним, что за последние два года Audi представляла в Детройте кроссовер Q8 Concept и новый A7 Sportback.

Как сообщалось ранее, организаторы выставки в Детройте понимают, что автосалон испытывает большую конкуренцию со стороны выставки CES в Лас-Вегасе. Не секрет, что у этих двух мероприятий разная направленность. Именно поэтому руководство автосалона в Детройте считают, что выставка 2019 года может быть перенесена с января, на другой месяц. Однако точная дата мероприятия пока неизвестна.