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Российские авто предложили прочипировать
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Российские авто предложили прочипировать 

Рамблер 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МВД предложило оснащать автомобили в России специальными чипами, которые позволят идентифицировать владельца машины даже с нечитаемыми госномерами, передает ТАСС.
Механизм реализации радиометок находится на стадии разработки, заявили в МВД.
Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что электронные чипы, которые планируется вставлять в госномера автомобилей, помогут выявлять угоны и привлекать к ответственности нарушителей. Предполагается, что они будут считываться камерами фотофиксации.
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