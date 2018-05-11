Российские авто предложили прочипировать 

МВД предложило оснащать автомобили в России специальными чипами, которые позволят идентифицировать владельца машины даже с нечитаемыми госномерами, передает ТАСС.
Механизм реализации радиометок находится на стадии разработки, заявили в МВД.
Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что электронные чипы, которые планируется вставлять в госномера автомобилей, помогут выявлять угоны и привлекать к ответственности нарушителей. Предполагается, что они будут считываться камерами фотофиксации.