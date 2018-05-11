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Камеры заднего вида сделали обязательными в США
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Камеры заднего вида сделали обязательными 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Теперь все новые автомобили с датой производства позднее 1 мая нынешнего года, продаваемые на американском рынке, должны быть в обязательном порядке оборудованы штатной камерой заднего вида, независимо от комплектации.
Такое постановление выпустило Министерство транспорта США, и на сей раз с чиновниками нельзя не согласиться. Правда, сделать камеры заднего вида обязательным оборудованием для автомобилей американского рынка собирался ещё Джордж Буш-младший, соответствующий закон был подготовлен уже при Обаме, а вступил в силу он лишь при Трампе. Главной целью этого закона является, конечно же, спасение жизни и здоровья пешеходов.
Согласно документу, информация с камеры заднего вида должна транслироваться на экран мультимедийной системы, зеркало заднего вида или на отдельный экран. Не секрет, что камеры заднего вида обычно являются привилегией лишь дорогих комплектаций и на бюджетные автомобили порой не устанавливаются в принципе, хотя на самом деле как отдельная деталь камера стоит сущие копейки. Похоже, теперь производителям поневоле придётся раскошелиться — хотя бы на американском рынке.
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