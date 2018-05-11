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Количество видов топлива на АЗС могут ограничить
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Количество видов топлива на АЗС могут ограничить 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
Росстандарт подготовил предложение правительству, по которому АЗС смогут продавать только три вида жидкого топлива — бензин, дизель и газ, сообщают "Известия". Росстандарт намерен вынести поправки на заседание рабочей группы в ближайшее время. Затем документ должен быть направлен в Минпромторг.
Такая мера, по мнению инициаторов, не даст торговать заправкам теми видами топлива, которые не подходят для автомобилей — например, керосином или мазутом. Сейчас же АЗС не запрещено законом продавать любое топливо, не противоречащее стандартам качества. Небольшие заправочные сети и отдельные АЗС пользуются этим и подменяют автомобильный дизель и бензин другими, дешевыми видами топлива или открыто продают неавтомобильное горючее, которое вредит двигателям и экологии, рассказал изданию замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.
По его словам, идея уже прошла обсуждение со всеми крупнейшими нефтяными компаниями и топливными сетями, и они ее поддерживают.
Ожидается, что крупные сети под новые ограничения не попадут, так как они, как правило, не занимаются продажами неавтомобильных видов топлива, ограничиваясь бензином и дизелем. А нетипичные для заправок виды топлива, как правило, не пользуются спросом у автолюбителей, поэтому предложения Росстандарта не должны негативно сказаться на экономике добросовестных АЗС, считают в Российском топливном союзе.
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