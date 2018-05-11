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Ford намерен «заново изобрести автомобиль»
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Ford намерен «заново изобрести автомобиль» 

Motor.ru 55 минут назад
Фото: motor.ru
Главный исполнительный директор Ford Джеймс Хакетт в интервью изданию Automotive News заявил, что компания намерена «заново изобрести американский автомобиль». Именно поэтому она вынуждена отказаться от седанов и хэтчбеков в пользу пикапов и внедорожников.
По словам Хакетта, такое решение не означает, что производитель хочет потерять клиентов. Ford всего лишь «намерен предложить то, что им действительно необходимо». При этом компания будет выпускать «современные модели нового поколения» любой ценовой категории.
Ранее американский производитель распространил сообщение о том, что к 2020 году линейка марки на 90 процентов будет состоять из внедорожников и пикапов. Единственными «легковушками» в ней будет купе Mustang и кросс-версия Focus под названием Active.
Стратегический план также предусматривает поэтапный выпуск гибридных модификаций наиболее популярных моделей — F-150, Mustang, Explorer, Escape и Bronco — и массовый выпуск нового поколения электромобилей.
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