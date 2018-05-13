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Ford прекратила производство двух популярных авто
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Ford прекратила производство двух популярных моделей 

Твое авто 51 минуту назад
Фото: Reuters
Этими моделями являются седан Ford Focus и гибридный C-Max. Их выпуск был завершен на американском предприятии в связи с реализацией новой стратегии.
В рамках этой стратегии на рынке США компании не планирует выпускать хэтчбеки и седаны, а в модельном ряду останутся только Mustang и Focus Active, причем последний на американский рынок будут поставлять из Китая.
В дальнейшем модельный ряд марки на американском рынке расширится за счет новых кроссоверов, внедорожников и пикапов, но это произойдет не скоро.
Все эти меры были предприняты из-за низкого спроса на седаны, хэтчбеки и компактвэны. Между тем в Управлении по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов появились названия для двух новых кроссоверов — Maverick и Timberline. Эти модели, по предварительным данным, будут выполнены в стиле Bronco.
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