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Mitsubishi подняла цены на свои автомобили в России
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Mitsubishi подняла цены на автомобили 

Вести.Ru 11 минут назад
Фото: Daily-Motor
Российские цены на автомобили Mitsubishi пошли вверх, больше всего затронув популярный внедорожник Pajero Sport. Повышение цен затронуло все комплектации автомобилей.
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