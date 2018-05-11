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Mitsubishi подняла цены на свои автомобили в России
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Mitsubishi подняла цены на автомобили
Вести.Ru
11 минут назад
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Фото:
Daily-Motor
Российские цены на автомобили
Mitsubishi
пошли вверх, больше всего затронув популярный внедорожник Pajero Sport. Повышение цен затронуло все комплектации автомобилей.
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