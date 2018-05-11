Лимузин Путина показали изнутри 

В сети появилась первая фотография интерьера седана Aurus Senat, созданного в рамках проекта "Кортеж". Снимок опубликован в группе RCI News в соцсети "ВКонтакте".
На лимузине Aurus Senat президент Владимир Путин прибыл на инаугурацию 7 мая.
Ранее издание "Авторевю" опубликовало рендеры интерьера автомобиля "Кортеж". Судя по этим изображениям, салон будет представлен в трех вариантах — черный со вставками из розового дерева, коричневый из дерева этимое (как на фотографии) и белый с элементами оливкового дерева.
По информации RCI News, Aurus Senat Limousine — самый большой президентский автомобиль в мире. Вес бронированного авто составляет 6,5 тонны. Длина машины — 6 620 мм, высота — 1 695 мм, ширина — 2 000 мм, клиренс — 200 мм.