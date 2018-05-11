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Лимузин Путина показали изнутри
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Лимузин Путина показали изнутри 

Рамблер 1 час назад
В сети появилась первая фотография интерьера седана Aurus Senat, созданного в рамках проекта «Кортеж». Снимок опубликован в группе RCI News в соцсети «ВКонтакте».
1/7  Интерьер седана Aurus Senat. Салон сфотографирован в процессе сборки. Возможно, некоторые декоративные панели еще не установлены, отмечает RCI News.
Фото:
2/7  Один из вариантов исполнения салона — белый с элементами оливкового дерева (рендер). Машины "Кортеж" оснащаются двухспицевой "баранкой".
Фото:
3/7  Седан Aurus Senat.
Фото:
4/7  Автомобиль Aurus (слева) президентского кортежа на Соборной площади Кремля. 7 мая 2018 года.
Фото:
5/7  Автомобиль Aurus президентского кортежа, 7 мая 2018 года.
Фото:
6/7  Автомобиль Aurus президентского кортежа на Соборной площади Кремля. 7 мая 2018 года.
Фото:
7/7  Проезд президентского кортежа перед инаугурацией. 7 мая 2018 года.
Фото:
В сети появилась первая фотография интерьера седана Aurus Senat, созданного в рамках проекта "Кортеж". Снимок опубликован в группе RCI News в соцсети "ВКонтакте".
На лимузине Aurus Senat президент Владимир Путин прибыл на инаугурацию 7 мая.
Ранее издание "Авторевю" опубликовало рендеры интерьера автомобиля "Кортеж". Судя по этим изображениям, салон будет представлен в трех вариантах — черный со вставками из розового дерева, коричневый из дерева этимое (как на фотографии) и белый с элементами оливкового дерева.
По информации RCI News, Aurus Senat Limousine — самый большой президентский автомобиль в мире. Вес бронированного авто составляет 6,5 тонны. Длина машины — 6 620 мм, высота — 1 695 мм, ширина — 2 000 мм, клиренс — 200 мм.
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