Mini представил автомобиль для королевской свадьбы

Британия готовится к свадьбе принца Гарри . В честь такого грандиозного события британский производитель Mini подготовил специальный, единственный в своем роде хэтчбек и пожертвовал его одной из любимых благотворительных организаций королевской пары.

Роскошный Mini выполнен в оттенке Crystal White с серебристо-синими акцентами. Модель украшена матовыми полосками, эксклюзивными колесными дисками, 3D-напечатанными инициалами M&H и дополнена специальным проектором, который при открытии дверей отображает надпись Just Married (в переводе — Молодожены). Самая уникальная деталь автомобиля — крыша с графической аппликацией. Интерьер Mini выполнен в сером цвете, дополненном более темной отделкой с контрастной красно-синей прострочкой.