Mini представил автомобиль для королевской свадьбы 

Британия готовится к свадьбе принца Гарри. В честь такого грандиозного события британский производитель Mini подготовил специальный, единственный в своем роде хэтчбек и пожертвовал его одной из любимых благотворительных организаций королевской пары.
Роскошный Mini выполнен в оттенке Crystal White с серебристо-синими акцентами. Модель украшена матовыми полосками, эксклюзивными колесными дисками, 3D-напечатанными инициалами M&H и дополнена специальным проектором, который при открытии дверей отображает надпись Just Married (в переводе — Молодожены). Самая уникальная деталь автомобиля — крыша с графической аппликацией. Интерьер Mini выполнен в сером цвете, дополненном более темной отделкой с контрастной красно-синей прострочкой.
«Как знаковый британский бренд с почти 60-летней историей в Великобритании, мы рады отметить королевскую свадьбу с этим специальным благотворительным подарком», — сказал глава отдела дизайна Mini Оливер Хейлмер. «Команда MINI Design создала единственный хэтчбек MINI для этого случая. Его специально разработанная графика крыши сочетается с трехмерными печатными персонализированными внутренними и внешними деталями, а также специальной вышивкой, которая делает этот MINI особенным».