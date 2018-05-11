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Jaguar F-Pace станет самым быстрым SUV в мире
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Jaguar F-Pace станет самым быстрым SUV в мире 

Вести.Ru 12 минут назад
Фото: Вести.Ru
Возрожденная британская компания Lister, ранее известная созданием спорткаров, намерена построить самый быстрый вседорожник в мире. За основу суперSUV будет взят серийный Jaguar F-Pace.
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